Отдых в столицах.

Уехать в отпуск есть возможность не всегда. А сменить обстановку легко — достаточно уехать на выходные в другой город. Корреспондент aif.ru выяснил, где можно хорошо провести время и сэкономить деньги.

Ночевать в городе можно по-разному. Например, комната в пятизвездочном отеле с видом на Кремль стоит 65 тысяч рублей. Рядом с Большим театром есть двухзвездочная гостиница с ценой в 4108 рублей за ночь, а у метро «Павелецкая» можно переночевать за 1487 рублей. Хостелы дешевле: в пешей доступности от станции «Серпуховская» койкоместо стоит 1129 рублей, а в районе станции «Римская» — от 500 рублей.

За сувенирами гости города обычно отправляются на Арбат или в Измайловский кремль. Классические магниты можно купить по три штуки за 100 рублей, брелоки в виде матрешек обойдутся в 100-120, а «ключи» — в 200 рублей. Сувенирные ушанки стоят от 1000 рублей. Еще один популярный сувенир — расписные павлопосадкие платки, их можно приобрести за 1500 рублей. headtopics.com

Неприветливый, но красивый Санкт-Петербург Москве в транспортной доступности не уступает, но авиабилеты туда обойдутся дороже — от 3734 рублей из Уфы. На поезде из Казани туда можно доехать за 3 тысячи, а на автобусе из Смоленска получится за 2128 рублей. Проживание в гостинице культурной столицы обойдется дешевле. В центре много двухзвездочных отелей, цены на которые начинаются от 1350 рублей. А вот на хостеле сэкономить не получится — за ночь придется заплатить от 1000 рублей.

Найти онлайн-путеводитель по Санкт-Петербургу не сложнее, чем по Москве. Зато экскурсии дешевле — автобусная «обзорка» обойдется всего в 500 рублей. Но настоящей изюминкой города можно назвать водные прогулки — цены на них начинаются от 400 рублей. Другой популярный в городе тип экскурсий — прогулки по крышам, сходить на такую стоит 590 рублей. headtopics.com

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