Осужденные в России политики объявили однодневную голодовку

. С этой инициативой выступил в начале октября основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. К акции присоединились Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Вадим Останин, подписавшие текст обращения, которое , отказаться от приема пищи. В российских колониях пытаются 30 октября избежать голодовок либо пресечь их: во времена СССР отказ от пищи в эту дату карали помещением в штрафной изолятор или карцер.

В настоящее время, по данным правозащитной организации"Мемориал", число политических заключенных или людей, преследуемых в России из-за религиозных убеждений, превысило 600 человек. С начала 2014 года оно выросло в 15 раз - с 40 человек, говорится в отчете"Мемориала". Правозащитники оговорили, однако, что их подсчеты могут не учитывать сотни людей.

"Главным жестом солидарности в этот день сталa символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди", - написал основатель ФБК. 18 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление об учреждении в России 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий, после чего эта дата стала официально признанной. Российские оппозиционеры и правозащитники неоднократно требовали вернуть этому дню первоначальное название."День памяти жертв политических репрессий" - это официальное название. А фактическое и правильное название -"День политзаключенного". headtopics.com

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