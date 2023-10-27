Останина: закон о гарантированной поддержке многодетных семей необходим

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Многодетные семьи необходимо обеспечить гарантированными мерами федеральной поддержки, заявила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она уверена, что первым делом необходимо принятие закона, гарантирующего реальные меры поддержки для многодетных семей. «Это необязательно прямые деньги. Это скидка на оплату услуг ЖКХ, бесплатное посещение каких-либо музеев, театров и подобного», — цитирует слова Останиной Агентство городских новостей «Москва».

При этом, как подчеркивает Останина, в этих мерах не будет единообразия, ведь каждый регион России имеет свою специфику. В комитете, как ранее сообщали СМИ, планируют обратиться в министерство культуры РФ и предложить профинансировать фильмы, сериалы и рекламные ролики, в которых будет показан позитивный образ многодетной семьи. headtopics.com

«Обязательно направим в адрес министерства культуры это предложение. Более того, если есть региональная практика, запросим у уполномоченного (по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец — прим. ред.) эту региональную практику», — подытожила депутат.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что бюджет РФ на 2024-2026 годы должен обеспечить развитие страны. Он подчеркнул, что в законопроекте необходимо отразить увеличение социобязательств, повышение МРОТ, пенсий и выплат многодетным семьям. headtopics.com

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