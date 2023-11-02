Основной вратарь «Филадельфии» Картер Харт получил травму в матче с «Баффало»

получил травму в матче с «Баффало» (2:5). Голкипер был заменён на 10-й минуте при счёте 1:2 после того, как форвард «Баффало» Брэндон Биро забросил вторую шайбу и упал на голкипера вместе с нападающим «Флайерз» Кэмом Аткинсоном.Ранее в игре Харт столкнулся с форвардом «Баффало» Кайлом Окпосо и не сразу смог подняться на лёд.

В итоге у вратаря диагностировано повреждение средней части тела. Он успел отразить три броска из пяти, прежде чем уступил место в воротах Самуэлю Эрссону. Всего в восьми матчах текущего сезона Харт одержал четыре победы, записав на свой счёт один шат-аут.

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