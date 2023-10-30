Оруджев назвал условие, при котором манёвр Переса на старте мог не закончиться аварией

5на старте Гран-при Мексики. Напомним, перед первым поворотом мексиканец поравнялся с товарищем по команде(«Феррари») и мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на болид Шарля и повредил боковой понтон автомобиля. В итоге Чеко был вынужден сойти.

«Взял бы Чеко на метр левее, то, может, у него и получилось бы. Шарль был в коробочке. Он вообще затормозил позже обоих пилотов «Ред Булл», а потом оказался в коробочке. К нему у меня вопросов нет. Чеко сам решил свою гонку», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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