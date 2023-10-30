Оруджев указал на вину Пиастри в столкновении с Цунодой

«А вот тут можно было и до Оскара докопаться. Да, Юки заходил узковато, но там половина трассы справа свободна. Оскар должен был успеть отреагировать и тоже поменять траекторию, не ехать прямо. С моей точки зрения, его могли бы и наказать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, победу на Гран-при Мексики одержал Макс Ферстаппен — для голландца это уже 51-й успех в Формуле-1. По количеству выигранных гонок он сравнялся с легендарным Аленом Простом. Второе место занял Льюис Хэмилтон, а третьим после столкновения с местным героем Серхио Пересом стал Шарль Леклер.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Политолог указал на убежденность Израиля в способности уничтожить ХАМАСПолитолог Андрей Кошкин 28 октября в беседе с «Известиями» указал на убежденность Израиля в том, что только наземная операция в секторе Газа полностью уничтожит палестинское движение ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человекВ столкновении двух маршрутных такси в Севастополе получили травмы более десяти человек Прочитайте больше ⮕

В ДТП на остановке в Севастополе пострадали более 10 человекАвария с участием двух маршрутных автобусов с пассажирами произошла на улице Меньшикова в Севастополе. Прочитайте больше ⮕

Фьюри — Нганну: прямой эфир боя начнётся примерно в 00:00 мскВ ночь с 28 на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса. Прочитайте больше ⮕

В Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта МахачкалыВ связи с проникновением посторонних на летное поле самолеты перенаправляются на запасные аэродромы Прочитайте больше ⮕

Судьи объяснили, почему не наказали Цуноду и Пиастри за столкновение в конце ГП МексикиСтюарды Гран-при Мексики не стали штрафовать Юки Цуноду и Оскара Пиастри за столкновение на 49-м круге. Прочитайте больше ⮕