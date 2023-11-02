Оренбург 2 ноября. FONBET Кубок России по футболу сезона 2023-2024 гг.. Протокол матча

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Текстовая трансляция матча FONBET Кубок России 6-го тура Пути РПЛ ЦСКА -"Оренбург" состоится 2 ноября в 18:30 по московскому времени!FONBET Кубок РоссииПравилах применения рекомендательных технологий

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