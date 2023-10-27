Оренбург / 28 октября 2023, 16:30 - Премьер-лига / трансляция на Sports.ru

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Тоттенхэм / 27 октября 2023, 22:00 - Премьер-лига / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Балтика 27 октября. Мир Российская Премьер-Лига 2023-24. Протокол матчаОнлайн трансляция матча Рубин (Казань) - Балтика (Калининград), Мир Российская Премьер-Лига 2023-24, 27 октября Прочитайте больше ⮕

Ленинградец 28 октября. МЕЛБЕТ-Первая Лига 2023-24. Протокол матчаОнлайн трансляция матча СКА-Хабаровск (Хабаровск) - Ленинградец (Ленинградская обл.), МЕЛБЕТ-Первая Лига 2023-24, 28 октября Прочитайте больше ⮕

- Црвена Звезда / 25 октября 2023, 22:00 - Лига чемпионов / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

- Манчестер Сити / 25 октября 2023, 22:00 - Лига чемпионов / трансляция на Sports.ruОбзор, статистика, результаты матчей и все голы на Sports.ru Прочитайте больше ⮕

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