Определились первые участники ОИ-2024 в баскетболе 3x3

Они прошли отбор согласно рейтингу федераций ФИБА в данной разновидности игры на 1 ноября.получили Сербия, США и Китай, у женщин — Китай, США и Франция. Ещё по пять сборных определятся в ходе отборочных турниров, которые пройдут в 2024 году. Всего состоится по три квалификационных турнира. Сроки и места их проведения будут объявлены позднее.

В баскетболе 3x3 страна-хозяйка Игр Франция имеет гарантированное право выставить команду только в одном из турниров. Путёвка досталась женской сборной, а мужская будет пытаться пройти отбор наравне с другими участниками.

На ОИ-2020 в Токио первыми в истории победителями в баскетболе 3x3 стали Латвия у мужчин и США у женщин.

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