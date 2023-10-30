Ученые из Университета Южной Каролины навали опавшие листья вредными для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science and Technology Letters (ES&T Letters). Краткий обзор приводит Phys.org. По словам специалистов, опавшие листья широколиственных деревьев и иголки у хвойных являются источником биогенных стойких свободных радикалов (BPFR).

Авторы очистили их от пыли, а затем то высушивали при температуре 25-35 градусов Цельсия, то увлажняли их. Между каждым циклом они изучили состав листьев при помощи спектрометра. Оказалось, что уровень BPFR в образцах не только сохранялся, но и повышался на протяжении всего цикла увлажнения и высыхания. Команда подчеркивает, что содержащиеся в листьях вещества не представляют прямой угрозы для здоровья.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Учёные назвали режим питания, который замедляет процесс старенияУчёные из США обнаружили, что определённый режим питания калорий может улучшить здоровье мышц и активировать биологические пути, важные для хорошего здоровья. Прочитайте больше ⮕

Знаки остановки: эксперты назвали самые подозрительные для ГИБДД машиныТакие автомобили инспекторы могут отправить на экспертизу Прочитайте больше ⮕

В США назвали фатальный для Зеленского политический шагОтказ Киева от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия для Запада, указал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. Он объяснил, что Зеленский не желает вступать в переговорный процесс, рассчитывая на подключение союзников Украины к боевым действиям. Прочитайте больше ⮕

В США назвали фатальным для Запада отказ Зеленского от мирных переговоровВашингтон и европейские страны должны настоять на решении Киева пойти на переговоры с Москвой для достижения мира. Последствия продолжения конфликта могут оказаться фатальным для Запада. Об этом написал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в колонке для The American Conservative. Прочитайте больше ⮕

Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мираКоллеги скончавшегося американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», в воскресенье, 29 октября, назвали его смерть огромной потерей для мира.«Мы были опустошены, узнав о кончине Мэтью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Прочитайте больше ⮕

В США назвали новую угрозу для УкраиныРешительная поддержка Израиля главой киевского режима Владимиром Зеленским поставила под угрозу усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и... Прочитайте больше ⮕