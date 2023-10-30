Онколог перечислил помогающие обнаружить рак на ранней стадии исследования

Для профилактики раковых заболеваний родственникам онкологических больных нужно регулярно делать несколько исследований, рассказал хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин. Помогающие обнаружить рак анализы он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой». По словам врача, подавляющее большинство родственников онкобольных не имеют генетической предрасположенности к раку, но им нужен регулярный скрининг для диагностики онкозаболеваний на ранней стадии — это может спасти жизнь.

Он заявил, что таким людям стоит делать рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, колоноскопию с интервалом в соответствии с возрастом и имеющимися заболеваниями кишечника. Также врач рекомендовал пройти гастроскопию и сдать анализы на хеликобактер. «Женщинам — проводить УЗИ молочных желез или маммографию каждые два года, а также осмотр гинеколога с применением кольпоскопии и взятием пап-теста ежегодно.

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