Онколог перечислил случаи необходимости обследования брюшной полости

«В первую очередь те пациенты, у которых когда-либо находили вирусные гепатиты С или В либо цирроз печени по любой причине, например алкогольный. Частый исход вирусных гепатитов — это цирроз печени, а там рядом и рак», — сказал он.

Пациентам с невирусными гепатитами, число которых значительно увеличилось за последнее время, тоже необходимо обследовать брюшную полость, подчеркнул Бредер. Кроме того, оценивать вероятность развития рака нужно людям с неалкогольной жировой болезнью печени. По словам онколога, данное заболевание является следствием нарушения обмена веществ, связанного с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. Метаболические нарушения проявляются в гипертонии, ожирении, сахарном диабете и повышенном холестерине.

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