Она перенесла инсульт, через 3 месяца вернулась в спорт и пробежала полумарафон. История преодоления

В мае 2022-го жизнь 44-летней Светланы Морозовой из Санкт-Петербурга изменилась: она перенесла обширный геморрагический инсульт. Парализовало правую часть тела. К тому моменту Светлана несколько лет занималась бегом на все дистанции – от 5 до 42 километров.

– Спорт в моей жизни появился в юности: до 14 лет я занималась акробатикой на батутах и стала кандидатом в мастера спорта. К сожалению, упав с высоты, получила очень серьезную травму – компрессионный перелом позвоночника. Тогда я не нашла выход и просто завязала со спортом. Как оказалось потом, это было большой ошибкой.

Начала со скандинавской ходьбы, занялась питанием, сбросила вес. Когда стала весить 70 килограммов, побежала – тогда мне был 41 год. Как только активно занялась спортом, начала вести блог. Не думала, как выгляжу, хотя тогда еще была бегемотом. Сейчас смешно вспоминать: я бежала по 7 минут , а мне писали: «Молодец! Круто!» Неравнодушных людей, которые готовы поддерживать, больше, чем нам кажется. headtopics.com

Где-то за полгода до инсульта я переболела коронавирусом и перенесла его на ногах: без температуры, кашля и потери запахов. Меня около недели ломало, но ничего особенного не было. Уже потом я узнала, что ковид сильно воздействует на сосуды. Он добил мои сосуды-тряпочки. Когда я оказалась в реабилитационном центре после инсульта, первое, о чем спросили врачи: «Болели ли коронавирусом?» Если бы у меня были здоровые сосуды, корона ничего бы с ними не сделала.

Здесь большую роль сыграло то, что я не прислушивалась к своему состоянию. Когда начинаются стабильные подъемы давления – 140, 160, 200 – надо срочно идти к врачу. Это не значит, что ты на всю жизнь садишься на лекарства. Нужно следить за собой, пока не стабилизируешься. headtopics.com

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