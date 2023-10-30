Ольховский: Медведев сам виноват в проигрыше Синнеру в финале. Янник был активнее и точнее

«Медведев с Синнером выдали великолепный теннис в финале турнира в Вене. Первый сет был просто фантастическим, очень быстрая и яркая игра. Янник был немного активнее и точнее в ударах на задней линии в концовке, чем Даня.

Вчера всё могло сложиться совершенно иначе. Даниил сам виноват в этом поражении. Медведев упустил замечательный шанс при 5:3 на брейк-поинте. Попади этот лёгкий удар справа по линии — весь финал мог бы сложиться по-другому. Этот брейк мог бы поменять сценарий последнего сета», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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