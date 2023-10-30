Олусегун: никогда не держим в голове, что «Краснодар» находится на первом месте в таблице

Нападающий «Краснодара»прокомментировал матч 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1), а также высказался о текущем положении в таблице.

«Краснодар» всегда хочет выигрывать, и мы верим в нашу победу. В матче с ЦСКА мы, к сожалению, уступили. Нам просто не повезло. Серия без побед прервалась. Нам надо работать над улучшением своей игры, чтобы такое больше не повторялось. «Краснодар» не выглядел хуже ЦСКА по игре? Действительно игра была равная. Обе команды показали себя хорошо. Но ЦСКА забил мяч. Ему повезло, а нам наоборот. Но мы будем продолжать играть на победу в следующих матчах.

Тяжело ли нести бремя лидерства? Да нет. Когда мы выходим на поле, стараемся показать свою лучшую игру. Никогда не держим в голове, что мы находимся на первой строчке в таблице. Просто выходим играть на победу, потом идёт следующий матч, в котором нам надо взять три очка и так далее. Поэтому никакого давления нет. headtopics.com

Есть уверенность, что до зимнего перерыва «Краснодар» удержит первую строчку? Я думаю, мы сможем это сделать. До зимней паузы ещё будет пять туров, и я надеюсь, что у нас получится сохранить первое место. Можно сказать, что встречи с «Зенитом» и «Крыльями» в ближайших турах будут решающими на данном отрезке? Наш план в том, чтобы сохранить первое место до перерыва, но никто не может сказать, что будет завтра. Я могу только надеяться, что нам удастся это сделать.

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