Олимпиакос / Turkish Airlines EuroLeague - 2 ноября 2023 / трансляция на Sports.ru

5 команд Евролиги хотели исключить «Маккаби» «по соображениям безопасности». В клубе ответили, что тогда им, как и российским командам, должны разрешить выступать на нейтральном поле

В предстоящем матче в рамках турнира Turkish Airlines EuroLeague пройдет встреча команд Фенербахче - Олимпиакос в городе Стамбул (Турция) на стадионе Улкер Спортс Арена (вместимость - 13000). Начало встречи запланировано на 20:45 2 ноября 2023.

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