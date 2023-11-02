Оксана Самойлова рассказала об отказе от алкоголя на видео в откровенном наряде

Российская блогерша и предпринимательница . Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На размещенных кадрах 35-летняя бизнесвумен позировала во время отдыха в топе-бандо от бикини, который частично обнажал ее грудь, и сиреневых мини-шортах.

«У меня нет никакой зависимости от алкоголя. Мне не веселее от него, не скучнее. Я могу на вечеринках без алкоголя прекрасно себя чувствовать. (...) И я решила, что все, не буду пить всю жизнь», — пояснила автор поста. В октябре Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в образах персонажей сериала «Игра престолов», и их подняли на смех в сети. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета.

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