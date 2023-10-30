Окон объяснил своё дерзкое сообщение Хюлькенбергу во время Гран-при Мексики

прокомментировал свои слова во время Гран-при Мексики, которые были адресованы команде «Хаас» и Нико Хюлькенбергу в частности.«Вы можете сказать «Хаасу», что я приеду, так что им лучше быть готовыми к этому!»

«Цель этого сообщения заключалась в том, чтобы предупредить Нико, чтобы он оставил немного места, потому что я собирался попытаться. Мой единственный шанс — торможение, так что это будет ломовой маневр, и они должны настроить его на это. Я не пытался сказать: «Да, я буду бороться и обгонять тебя сейчас!». Я просто хотел подготовить их к тому, что это будет жесткий маневр», — приводит слова Окона Motorsport-Magazin.

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