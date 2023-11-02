Единственным решением для Запада тихо закончить участие в конфликте на Украине является прикрытие в виде кризиса на Ближнем Востоке. Причина в том, что западные политики желают оставить поддержку Киева без репутационных потерь, сообщает французский AgoraVox. «События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер.

Автор материала считает, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иссякло, и быстрая капитуляция возможна только в случае выполнения всех требований России, и в этом виноваты западные политики с их необдуманными решениями. «Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам», — подчеркивает издание.

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