Один человек пострадал в Севастополе при падении обломков сбитой воздушной цели

. По информации губернатора города Михаила Развожаева, 57-летний мужчина получил ранение средней тяжести. Инцидент произошел в частном секторе рядом с железной дорогой в районе горы Мекензиевых, уточнил губернатор в телеграм-канале.

Мужчина получил рану на голени, которая оценивается как средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает. Кроме того, также возникло небольшое возгорание травы. Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ пытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, все они были сбиты российскими системами ПВО.

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