Один человек пострадал в результате атаки на Севастополь

По итогам воздушной атаки на Севастополь из-за рухнувших обломков пострадал местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Обломки (сбитой воздушной цели) упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет», — рассказал глава Севастополя.

По словам губернатора, обломки также упали на территории 27-й школы на Северной стороне. Обошлось без пострадавших, так как находившихся в зданий детей спустили в убежище сразу после объявления воздушной тревоги. headtopics.com

Помимо этого, осколки воздушного объекта рухнули на приусадебном участке на Пасечной улице, во дворе на улице Мищенко, на жилой дом на Качинском шоссе, а также в районе пляжей Мокроусова и Учкуевки. Как отметил Развозжаев, серьезных повреждений инфраструктуры и зданий, а также пострадавших, не было. Единственное — в районе Хуторского проезда один из обломков пробил шифер на крыше дома.

Губернатор поручил сотрудникам департамента городского хозяйства и управляющих компаний начать подомовой обход и попросил севастопольцев доверять только информации из официальных источников. До этого Михаил Развозжаев сообщил, что над Севастополем сбили две воздушные цели, а Минобороны РФ заявило о восьми уничтоженных ракетах Storm Shadow, летевших в Крым. headtopics.com

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