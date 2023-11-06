Ограничение распространения спутниковых фотографий сектора Газа

Распространение спутниковых фотографий сектора Газа было ограничено из-за продолжающихся военных действий между армией Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Ограничения на распространение спутниковых снимков могут быть вызваны соображениями безопасности, так как изображения могут содержать чувствительную информацию.

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ВЕСТИ: ЦАХАЛ окружил Газу, но не ХАМАСМежду отрядами Исламского движения сопротивления и частями израильской армии на севере сектора Газа идут уличные бои.

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IA_REGNUM: Израиль тайно ищет поддержку для переселения сотен тысяч людей из ГазыИзраильские власти в секретном режиме стремятся заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч палестинцев из сектора Газа...

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