Овечкин рассказал, почему его сын не занимается хоккеем

«Как развивается его игра в хоккей сейчас? Он сейчас ходит в школу. Так что у нас пока нет времени выводить его на лед. Но рано или поздно он начнет тренироваться», – сказал Овечкин.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. headtopics.com

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в текущем сезоне, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх. В следующем матче «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».

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