Овечкин набрал минимум два очка в 419-м матче в НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Кросби

Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально»

Кожевников про «Авангард»: «Возродились разговоры про хоккейные Нью-Васюки прежнего руководства. Привели к тому, что команда была разбомблена агентами, Хартли даже отказался работать» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ Николай Заварухин: «Автомобилист» мало забивает. Нужны черновые, грязные голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперед. Таких шайб нам не хватает» headtopics.com

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Овечкин провёл 419-й матч с 2+ очками, Кросби — на первом месте среди действующих игроковРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) отметился двумя голевыми передачами. Прочитайте больше ⮕

Как же вовремя включился Овечкин! Его «Вашингтон» чуть не проиграл худшей команде НХЛОви набрал сразу два очка и эффектно ассистировал Кузнецову, который забил первый гол в сезоне. Прочитайте больше ⮕

Овечкин продлил результативную серию в НХЛРоссийский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» и продлил результативную серию в Лиге до шести поединков. Прочитайте больше ⮕

«Вашингтон» выиграл третий матч подряд благодаря трем очкам Овечкина и КузнецоваРоссийские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов внесли весомый вклад в победу над «Сан‑Хосе» (3:1) в матче НХЛ. Прочитайте больше ⮕

Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Сан-Хосе», набрав очки (2+6) в 6-й игре подрядАлександр Овечкин сделал 2 голевые передачи в матче с «Сан-Хосе» (3:1). Прочитайте больше ⮕

Овечкин обошел легендарного хоккеиста по очкам в НХЛКапитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Прочитайте больше ⮕