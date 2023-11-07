Овечкин становится лучше в атаке

«Он не разучился забивать. Я думаю, что есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом. Он становится всё лучше в этих моментах. Процент реализации бросков Овечкина всего 4,7? Мы просто реализуем шансы не совсем на том уровне, на который рассчитывали. Иногда в ходе вашей карьеры, в ходе сезона или по каким-либо причинам игра в атаке на какое-то время угасает. А потом неожиданно что-нибудь разжигает её.

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