Объявлены судейские назначения на матчи 6-го раунда Пути РПЛ Кубка России

судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.

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