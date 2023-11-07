Обсуждение 14-го тура РПЛ

Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 14-й тур РПЛ. «Спартак» и «Локомотив» выдали огненный второй тайм, «Краснодар» сдал первый зачёт, а Федотов переиграл Юрана. Это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.16:24 — Юран дал бой Федотову, но тренер ЦСКА всё перевернул тактическими ходами.36:25 — «Краснодар» на классе разобрался с «Крыльями». Кордоба — восторг.

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SPORTSRU: ЦСКА намекнул на засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута: «Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот, что обеспечило нам победу!»Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился победой московской команды со счетом 3:2.

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SPORTSRU: Черчесов в шарфе «Локо» смотрит матч со «Спартаком» на «РЖД Арене»Бывший тренер сборной России попал в трансляцию матча 14-го тура Мир РПЛ.

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SPORTSRU: Дзюба забил 160-й гол в РПЛ и обновил свой рекорд35-летний форвард «Локомотива» сравнял счет в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

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SPORTBOX: «Спартак» даже в меньшинстве был лучше «Локомотива». И победил бы, если бы не ДзюбаМосковское дерби в рамках 14-го тура МИР РПЛ получилось огненным.

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SPORTSRU: Абаскаль про 1:1 с «Локо»: «Должны были брать три очка. «Спартак» полностью контролировал матч, на мой взглядМатч 14-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 1:1.

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SPORTSRU: Зиньковский про 1:1 с «Локо»: «Упустили победу, кажется, – «Спартак» ничем не уступал по игре, хотя у нас было на одного меньше»Матч «Локомотив» – «Спартак» в рамках 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

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