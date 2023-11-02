Обратившаяся к врачу с болями в животе 12-летняя россиянка оказалась беременной

В Ленинградской области школьница, обратившаяся за медицинской помощью, оказалась беременной. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на свой источник.

Известно, что 12-летняя девочка проживает во Всеволжском районе области. Девочка пришла на прием к врачу в больнице в поселке им. Морозова — ребенок жаловалась на боли в животе. После осмотра врачи выявили у школьницы беременность, а также установили, что у девочки угроза выкидыша.Ранее врачи нашли беременность у 14-летней школьницы из подмосковного Волоколамска.

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Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременнаВ Ленинградской области 12-летняя девочка пришла к врачу из-за болей в животе — впоследствии выяснилось, что она беременна. Об этом сообщает 78.ru. Россиянку госпитализировали во Всеволожском районе Ленинградской области, медики выявили у нее угрозу выкидыша. Школьница находится в состоянии средней степени тяжести. Прочитайте больше ⮕

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