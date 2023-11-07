Обновленные двигатели в Формуле-1 появятся в 2024 году

Первые версии обновленных двигателей будут появляться в 2024 году. На сегодняшний день наблюдается преимущество Мерседеса над своими конкурентами. Время для разработки двигателей ограничено из-за изменений в регламенте. Сейчас оно составляет 700 часов в год для ДВС и 500 часов для системы ERS. С 2007 по 2030 год продолжительность работы сократится до 500 и 400 часов соответственно.

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