Обнаружены необычные симптомы рака шейки матки

У женщин в возрасте 40-50 лет изменения в менструальном цикле обычно связывают с наступающей менопаузой. Тем не менее длительные и избыточно обильные менструации могут быть признаком развития рака матки, отмечает издание. В случае обнаружения таких симптомов рекомендуется немедленно обратиться к гинекологу.

Другим потенциальным индикатором может служить боль в пояснице, а также в области таза. Расширяющаяся опухоль способна оказывать давление на окружающие ткани, вызывая болевые ощущения. Кроме того, рак эндометрия часто сопровождается постоянной усталостью и слабостью.

При таких симптомах советуют настаивать на соответствующем обследовании, даже если врач не дает такого направления. Большинство случаев рака матки диагностируется у женщин, находящихся в периодах перименопаузы и постменопаузы. Однако стоит отметить, что молодые женщины также подвержены риску развития этого заболевания. headtopics.com

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