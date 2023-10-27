В пригороде Анапы полицейские обнаружили в частном доме крупную нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пять человек подозреваются в незаконном изготовлении мефедрона для его продажи крупными партиями через тайники-закладки.

Клиентов организованная преступная группа (ОПГ) находила через онлайн-магазины в даркнете. Фигуранты задержаны и помещены под стражу, также изъяты более 32 килограммов синтетики, прекурсоры для его изготовления и лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в Москве задержали полицейского, вымогавшего деньги за подброшенную марихуану.

Прочитайте больше:

lentaruofficial »

В Псковской области во время пожара в частном доме погибли два человекаДва человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Середка Псковской области. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.По предварительной причине, пожар произошел ввиду неосторожного обращения с огнем. Прочитайте больше ⮕

Белый дом: Россия может добиться тактических успехов на УкраинеВ Белом доме допустили, что Россия может добиться тактических успехов на Украине в ближайшие месяцы Прочитайте больше ⮕

ФСБ задержала пытавшегося уехать воевать за ВСУ россиянинаВ Белгородской области ФСБ задержала россиянина, пытавшегося пересечь границу, чтобы воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Прочитайте больше ⮕

США допускают, что РФ добьется в предстоящие месяцы на Украине тактических преимуществВ Белом доме считают, что этот конфликт развивается динамично Прочитайте больше ⮕

«МК»: перед покушением Олег Царев жил на территории Ялты, как графПолитик проживал в доме на территории принадлежащего ему санатория. Прочитайте больше ⮕

В Белом доме придумали новое обоснование военной помощи УкраинеЧиновники Белого дома призывают конгрессменов, в частном порядке, обосновывать необходимость дальнейшего оказания помощи киевской армии тем, что... Прочитайте больше ⮕