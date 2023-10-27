ООН выпустила резолюцию по сектору Газа и Израилю с призывом к перемирию

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов. Резолюция призывает осуществить немедленную и беспрепонную доставку необходимых товаров в сектор Газа, а также обеспечить доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных организаций.

Помимо того, в документе рекомендуется отменить требование Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг палестинского анклава. «За» резолюцию отдали свой голос 120 стран, 14 оказались «против», еще 45 воздержались, заключается в публикации. headtopics.com

До этого Израиль объявил о «расширении масштаба» наземных действий в секторе Газа. ХАМАС заявила, что анклав атакован «с суши, моря и воздуха» и призвала международное сообщество к немедленным мерам. Канал Sky News Arabiya сообщил о движении танков ЦАХАЛ к границе. Газа осталась без связи и интернета. Глава МИД Иордании назвал происходящее началом наземной операции, а США сообщили об «активных переговорах» с Израилем о гуманитарной паузе в боевых действиях.

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