Ностальгия по настоящему: какие кинопремьеры ожидают зрителей в ноябре

Фильмы ноября, несомненно, заставят многих зрителей вспомнить былое — а иногда и удивиться несходству века нынешнего и века минувшего. К примеру, новый фантастический триллер «Человек ниоткуда» ничем не похож на одноименную картину Эльдара Рязанова, и все же те, кто с ностальгией вспоминает советский кинематограф, найдут, на что обратить внимание. А «Немая ярость» напомнит о боевиках 1980-х — тоже благодатная тема для сравнений.

Сравнение космического первопроходца с лохматым родственником снежных людей кажется не особо лестным, но это, конечно, случайность: просто не подумали. Ретроспективные кадры советского быта полны трогательно пасторального духа — платья в талию, тщательно уложенные локоны, пастельный рассвет над узкими столичными улочками, деревянный трамвайчик (кажется, он из 1930-х? впрочем, не важно).

Картина Светланы Самошиной была представлена на 45-м Международном московском кинофестивале в рамках конкурсной программы «Русские премьеры», получив главный приз. Наверное, эту награду можно назвать закономерной: после «Аритмии» и «Нелюбви» драма семейного отчуждения стала одним из коронных жанров российского кино. headtopics.com

Режиссер фильма в «В паутине» Ким Джи Ун явно и сам не чужд подобной профессиональной лихости: именно он в 2008 году снял первый южнокорейский драматически-пародийный вестерн «Хороший, плохой, долбанутый» — и, вопреки ожиданиям, не только не был удостоен проклятий от сторонников традиционного кино, но и заработал пару призов Каталонского кинофестиваля в Ситжесе и семь номинаций на Asian Film Awards. С такой лихой парой скучной картина явно не будет.

Режиссер фильма Антон Борматов, заслуженный мастер криминального кино, на сей раз решил попробовать себя в жанре триллера и, похоже, вдохновлялся классическим «Адвокатом дьявола» — однако же мир и покой в семье как триггер для поиска истины в череде кошмаров следует признать истинно отечественным открытием; кажется, становление отечественной школы триллера не за горами. headtopics.com

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