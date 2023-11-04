Норрис продолжает испытывать проблемы в квалификации

Перед Гран-при Бразилии в паддоке обсуждали, что если уж кто-то и сможет в этот уикенд навязать борьбу Максу Ферстаппену, то это будет. «Макларен» сильно прибавил во второй половине сезона, на отдельных трассах машины из Уокинга способны тягаться по скорости с «Ред Булл» — пусть хотя бы и на одном круге. Теперь, увы, шансов побороться с Ферстаппеном у Норриса стало ещё меньше: на скользкой от начинающегося дождя трассе Ландо потерял на финальном секторе больше секунды и занял седьмое место

. Это, к сожалению, не первый промах Ландо в квалификации. Больше того, проблемы на одном быстром круге продолжаются у британца уже долго. Даже слишком долго для одного из самых перспективных пилотов Ф-1. Гран-при Бельгии перед летним перерывом проходил в формате со спринтом — и в обеих квалификациях уикенда Норрис уступил Пиастри по 0,3 секунды. Это казалось случайностью: прежде новичок почти всегда оказывался позади и смог опередить Ландо лишь в Джидде, где тот зацепил стену. Однако в Монце Оскар снова оказался быстрее — и «привёз» Норрису почти две десятых секунды. В квалификации Гран-при Японии Ландо тоже проиграл молодому напарнику — пусть и всего пару сотых, однако, в отличие Спа и Монцы, Пиастри здесь прежде никогда не выступал. В гонке Норрис был быстрее напарника и прорвался в итоге на второе место, результат квалификации в данном случае не сыграл рол

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