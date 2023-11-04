Норвежская лыжница узнала о допинге от гадалки

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжницав автобиографии заявила, что заранее узнала о её допинг-деле от гадалки. «Ух ты! На самом деле, это вполне возможно. Но я думаю, ей не следовало этого говорить. Меня больше восхищает то, что люди могут предсказывать будущее, и что это может оказаться правдой. В 2012 году, а затем это случится со мной в 2016-м. Суеверная ли я? Возможно. Я знаю, что люди говорят о некоторых вещах, которые являются экстрасенсорными, думаю, это правда

. Бывали случаи, когда мы использовали гадалок дома, на ферме. Как-то мы потеряли корову на летнем пастбище, ещё был случай, когда у дедушки пропали ключи от машины, потом появилась гадалка, которая сказала, что они под лестницей. Мы обыскали все лестницы, но так ничего и не нашли. Потом, это было пять лет назад, мы вместе с бабушкой и дедушкой нашли этот ключ под лестницей в подвале», — приводит слова Йохауг NRK

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CHAMPİONAT: Йохауг отреагировала на слова Каллы о предсказанном допинге у норвежкиЧетырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на то, что шведка Шарлотт Калла в автобиографии заявила, что заранее узнала о её допинг-деле от гадалки.

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CHAMPİONAT: Шарлотт Калла в своей автобиографии заявила, что допинг Йохауг ей предсказала гадалкаТрёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла в своей автобиографии поделилась странным откровением о допинг-деле титулованной норвежки Терезе Йохауг, сообщает NRK.

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ВЕСТИ: Запад обсуждает с Киевом начало мирных переговоров с МосквойРечь идет о том, от чего Киеву придется отказаться для урегулирования конфликта.

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