Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне спецоперации. Новости. Первый канал

Старший сержант Андрей Ильин предотвратил нападение ВСУ на позиции нашего артиллерийского дивизиона.

Обнаружил низколетящий беспилотник-разведчик. Сообщил о приближении дрона командиру — летательный аппарат был уничтожен.Специальная военная операция на Украине

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