Новый возлюбленный Клавы Коки снялся в розовом платье

Новый возлюбленный российской певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) Александр Поверин снялся в женской одежде. Соответствующий пост артистка опубликовала в своем Telegram-канале. 27-летняя исполнительница выложила два фото, на одном из которых она позирует в розовом платье длины мини, а на втором — ее бойфренд в наряде подобного фасона и оттенка. «И главный вопрос: кому платье идет больше?» — поинтересовалась в подписи звезда.

Известно, что данный образ мужчина примерил для совместного с Кокой ролика под названием «Pov: когда она предложила оплатить счет», где девушка, в свою очередь, предстала в мужской одежде. Видео пара поделилась в своих Instagram-аккаунтах (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Ранее в октябре фотографии Александра Поверина заметили на сайте маркетплейса Wildberries.

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