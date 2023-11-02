Новости. Российские ракетчики уничтожили командный пункт ВСУ

В зоне военной спецоперации российские ракетчики уничтожили командный пункт ВСУ.

Точный удар на огромном расстоянии нанес ракетный комплекс"Искандер". Боеголовка весом почти в полтонны взорвалась точно в заданных координатах.

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Новости. Российские военные ракетой 'Искандера' поразили командный пункт ВСУСмотрим «Новости. Российские военные ракетой 'Искандера' поразили командный пункт ВСУ» видео Прочитайте больше ⮕

ВС РФ огнем «Искандера» поразили командный пункт ВСУРоссийский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Уникальными кадрами перезарядки и боевой работы «Искандеров» поделилась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО уничтожили дроны над Брянской и Курской областямиРоссийские силы ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили над территорией Брянской и Курской областей два бесплотника ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны... Прочитайте больше ⮕

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