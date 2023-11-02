Новости. Немецкий суд потребовал вернуть изъятое имущество по делу Усманова

Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генпрокуратурой Германии документов и имущества, изъятых в рамках уголовного дела в отношении Алишера Усманова. И предписал вернуть имущество владельцам.

Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена. Документы и имущество были изъяты во время обысков в Баварии, на яхте в порту Гамбурга, а также в квартире семьи друга Алишера Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Суд в Германии постановил вернуть имущество, изъятое при обысках по делу против Усманова — MeduzaСуд Франкфурта-на-Майне запретил удерживать имущество, изъятое в рамках расследования против российского миллиардера Алишера Усманова по делу об отмывании денег. Об этом, пишет «Интерфакс», сообщили в пресс-службе бизнесмена. Прочитайте больше ⮕

Суд в Германии потребовал вернуть имущество, изъятое на вилле Алишера УсмановаСуд Франкфурта-на Майне признал незаконным удерживание Генпрокуратурой Германии документов и имущества, изъятые во время обысков по делу Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Усманова. Прочитайте больше ⮕

Суд в ФРГ признал незаконным удерживание изъятых документов и имущества по делу УсмановаСуд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бизнесмена... Прочитайте больше ⮕

Суд в ФРГ постановил вернуть имущество российскому бизнесмену УсмановуСобственность предпринимателя ранее изъяли в рамках дела об отмывании денег. Прочитайте больше ⮕

Суд отказался заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot ТолоконниковуБабушкинский суд отказался заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили в пресс-службе суда Прочитайте больше ⮕

Александра Зверева оштрафовали на €450 тыс по делу о домашнем насилииОкружной суд Берлина оштрафовал немецкого теннисиста Александра Зверева на 450 тысяч евро по делу о домашнем насилии, сообщает Bild. Прочитайте больше ⮕