Новости. Израиль начал вторжение: обстановка вокруг сектора Газа накалилась до предела

Авиация Израиля, артиллерия и флот наносят массированные удары» по сектору Газа, ЦАХАЛ собирается расширить наземную операцию. Танки уже пошли в сторону границы.

Очевидцы говорят, что это самая мощная атака Израиля с начала конфликта. Анклав остался без интернета и мобильной связи, полностью отрезан от внешнего мира, заявили представители Красного полумесяца.

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