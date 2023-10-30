Новости. Трое палестинцев погибли при атаке израильского танка

Трое палестинцев, пытавшихся выехать на автомобиле из зоны боевых действий в секторе Газа погибли после выстрела по машине из израильского танка. Кадры атаки разместили в соцсетях случайные свидетели фатального инцидента.

Трое палестинцев, пытавшихся выехать на автомобиле из зоны боевых действий в секторе Газа погибли после выстрела по машине из израильского танка. Кадры атаки разместили в соцсетях случайные свидетели фатального инцидента.

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Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка MerkavaБойцы боевого крыла палестинского движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — поразили израильский танк Merkava управляемой ракетой. Соответствующая информация 28 октября была опубликована в Telegram-канале группировки.Отмечается, что танк был подбит при отражении атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к востоку от Эш-Шуджаии. Прочитайте больше ⮕

Арабский мир не готов принимать палестинских беженцев: исторические предпосылкиИзраиль угрожает сровнять Газу с землей, но куда при этом денутся два с лишним миллиона ее жителей, мало волнует даже тех, кто в этом конфликте выступает на стороне палестинцев. Прочитайте больше ⮕

Девушка-медик, которой попал в глаз осколок, смогла помочь раненымМедик штурмового корпуса батальона 'Скиф' с позывным Матрена получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе, но продолжила помогать российским бойцам. Прочитайте больше ⮕

Подготовлен проект обращения к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликтаНовости. Подготовлен проект обращения к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Прочитайте больше ⮕

В Израиле набирает обороты «помидорный патриотизм»Крупнейшие розничные сети решили отказаться от турецких помидоров из-за поддержки палестинцев Эрдоганом. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС заявили, что действия Израиля в Газе приведут к усилению сопротивленияВойна против палестинцев 'не достигнет своих целей', считает представитель радикального движения Абдель Латиф аль-Кану Прочитайте больше ⮕