Новости. Представители ХАМАС показали кадры уничтожения израильской техники

Президент Объединенных Арабских Эмиратов распорядился принять в стране тысячу палестинских детей из сектора Газа. Им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Соответствующую инициативу глава ОАЭ обсудил с главой Международного комитета Красного креста. За ситуацией в регионе следит специальный корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд.

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