Новости. На Камчатке пепел от вулкана Ключевской засыпал два района

Пепел от вулкана Ключевской засыпал сразу два района на Камчатке. В зону выбросов попали несколько поселков. Как сообщили в МЧС, количество выпавшего пепла незначительно, жалоб от людей не поступало.

Утром столб черного дыма из вулкана поднялся на 11 километров. Неспокоен и вулкан Эбеко на Курилах. За сутки зафиксированы два пепловых выброса на высоту до 3 километров. Шлейф растянулся на северо-восток на пять километров.

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