Новости. Последствия ударов Израиля по лагерю 'Джабалия'

В ХАМАС заявили, что как минимум 195 палестинцев были убиты при авиаударах по лагерю"Джабалия" во вторник и среду.

Десятки зданий обрушились, множество людей до сих пор остаются под завалами. Число пострадавших уже перевалило за несколько тысяч. В местных больницах не хватает коек и медикаментов, почти полностью отсутствует электричество. Подробности расскажет Алика Комарова.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю 'Джабалия' стали 195 человекВ пресс-служба Армии Израиля обнародовали уточненные данные о количестве погибших граждан Палестины в результате серии ударов ЦАХАЛ по лагерю 'Джабалия' во вторник и среду Прочитайте больше ⮕

Армия Израиля: удар по лагерю беженцев «Джабалия» — трагедия войныПредставитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев «Джабалия». Хехт назвал произошедшее трагедией войны, сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

ХАМАС: при повторных ударах по лагерю в Газе погибли не менее 195 человекПочти 200 человек погибли при повторных ударах Израиля по лагерю палестинских беженцев Джабалия в секторе Газа, об этом сообщило движение ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ подтвердили удар Израиля по лагерю беженцев ДжабалияИзраильские военные уничтожили высокопоставленного командира палестинского движения ХАМАС, который был одним из лидеров нападения на Израиль 7 октября, при ударе по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом 31 октября сообщил телеканал CNN. Прочитайте больше ⮕

Венесуэла осудила удар Израиля по лагерю беженцев ДжабалияВенесуэла решительно осуждает удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа и требует немедленного прекращения огня. Об этом сказано в заявлении, которое в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал глава МИД боливарианской республики Иван... Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 12:00 от 01.11.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев в городе Джебалия на севере сектора Газа; в Донецке всю ночь ликвидировали последствия вчерашнего обстрела со стороны ВСУ. Прочитайте больше ⮕