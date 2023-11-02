Новости. ЦАХАЛ вбивает клин южнее Газы и захватывает плацдармы

Также в ведомстве заявили об ответном ударе по территории Ливана, ранее оттуда была предпринята попытка атаковать беспилотник ЦАХАЛ. Подробности – у специального корреспондента ВГТРК в Израиле Алексея Конопко.

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AİFONLİNE: Al Jazeera: 5 человек погибли и 40 пострадали при ударах ЦАХАЛ на юге ГазыАтаке подверглись два жилых дома в городе Хан-Юнис.

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MKOMSOMOLETS: ЦАХАЛ заявил о столкновениях на севере ГазыАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вступила в столкновения с террористическими ячейками на севере Газы, в ходе которых были ликвидированы 'десятки террористов'

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ИЗВЕСТИЯ: Ракетный ход: нанесет ли Израиль ответные удары по ЙеменуИ как конфликт между ЦАХАЛ и ХАМАС постепенно разрастается

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LENTARUOFFİCİAL: ЦАХАЛ заявила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере ГазыИзраильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга, его слова приводятся на сайте ЦАХАЛ. Хагари подчеркнул, что операция ЦАХАЛ проходит по плану.

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IA_REGNUM: В Израиле заявили, что ЦАХАЛ «стоит у ворот Газы»Командующий 162-й дивизией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Итцик Коэн заявил 1 ноября, что силы подотчётной ему дивизии находятся «у...

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LENTARUOFFİCİAL: Дивизия ЦАХАЛ подошла к «воротам» крупнейшего города Газы162-я дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится у ворот крупнейшего города сектора Газа. Об этом заявил командующий подразделением генерал Ицик Коэн. Генерал отметил, что за последние пять дней ЦАХАЛ уничтожил многие мощности ХАМАС и атаковал его стратегические объекты.

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