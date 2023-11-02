Новогодние праздники для россиян в 2024 году продлятся 10 дней

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Из-за того, что последние два дня этого года выпадают на субботу и воскресенье, россияне будут отдыхать на новогодних праздниках 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

При этом следующие выходные дни, которые выпадают на 6 и 7 января и совпадают с праздничными днями, не переносятся на следующий после праздничного рабочий день. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила юрист, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ», — заявила она. headtopics.com

В постановлении правительства «О переносе выходных дней в 2024 году» говорится, что выходной с 6 января будет перенесен на 10 мая, а с 7 января — на вторник 31 декабря 2024 года. Ранее aif.ru писал о том, где россиянам можно недорого отдохнуть на новогодние праздники и можно ли бронировать путевки уже сейчас.

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