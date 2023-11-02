Новости. Газпром готов увеличить поставки в страны Центральной Азии

Газпром готов задействовать систему"Бухара-Урал" и новые маршруты для увеличения поставок в страны Центральной Азии.

Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер на пленарном заседании Международного газового форума в Санкт-Петербурге.

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