Новости. МОК вступился за израильских спортсменов

Международный олимпийский комитет предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля."Атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств", – приводит DPA заявление представителя МОК.

Международный олимпийский комитет предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля."Атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств", – приводит DPA заявление представителя МОК.

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Захарова: МОК проявит нацизм, если не восстановит российских спортсменовВ МОК до этого заявили, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать из-за действий правительства. Прочитайте больше ⮕

МОК выступил с заявлением по поводу дискриминации израильских спортсменовПредставитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что будет обеспечивать меры безопасности в отношении израильских спортсменов. Его слова передает DPA . Прочитайте больше ⮕

«Это лицемерие и фарисейство чистой воды». Губерниев о позиции МОК по конфликту на Ближнем ВостокеРанее в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали не допускать дискриминацию спортсменов на фоне палестино-израильского конфликта. Прочитайте больше ⮕

Светлана Журова: «МОК говорит, что израильские спортсмены не виноваты, а в отношении россиян такого призыва не было. Супердвойные стандарты»Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». Прочитайте больше ⮕

Мария Захарова: «Если МОК полагает, что дискриминация спортсменов по национальному признаку недопустима, он обязан восстановить россиян»Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». Прочитайте больше ⮕

Свищев о заявлении МОК: «Налицо русофобское отношение. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться»Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». Прочитайте больше ⮕