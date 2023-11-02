Новости. Момент аварии и пожара на МКАД сняла камера

Поздно вечером 1 ноября легковой автомобиль совершил наезд на ограждение в месте разделения дороги на внешней стороне 71-го километра МКАД. Легковушка после удара перевернулась на крышу и загорелась. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.

Поздно вечером 1 ноября легковой автомобиль совершил наезд на ограждение в месте разделения дороги на внешней стороне 71-го километра МКАД. Легковушка после удара перевернулась на крышу и загорелась. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.

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Такси врезалось в ограждение, перевернулось и загорелось на МКАДеПо информации Дептранса Москвы, произошла серьезная авария на Московской Кольцевой Автомобильной дороге (МКАД). Прочитайте больше ⮕

Автомобиль перевернулся на МКАД: видеоВ столице на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Прочитайте больше ⮕

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Bloomberg: США и Израиль обсудили ввод в Газу многонациональных силАгентство Bloomberg сообщило, что в настоящий момент Соединённые Штаты Америки и Израиль рассматривают возможность ввода многонациональных сил на территорию сектора Газа Прочитайте больше ⮕

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Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи и Porsche в Москве попал на видеоМомент крупного ДТП с машиной скорой помощи на юго-востоке Москвы попал на видео. Авария произошла на улице Капотня. Сначала Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Opel, после чего вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со скорой. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Прочитайте больше ⮕