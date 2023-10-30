Новости. В Мексике устраняют последствия урагана

Число жертв урагана в Мексике увеличилось до 48. Еще шестеро числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся на курортный город Акапулько.

Там повреждено до 80 процентов туристической инфраструктуры. Более полумиллиона человек остаются без электричества. До сих пор заблокированы несколько ключевых дорог штата. Последствия удара стихии устраняют почти десять тысяч военнослужащих.

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